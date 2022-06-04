Ингушетия отмечает 30‑летие республики

4 июн. 11:24

Республика Ингушетия сегодня отмечает 30-летие образования.

С праздником жителей северокавказского региона поздравил президент России Владимир Путин.

"Образование республики стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Отрадно, что вы искренне гордитесь многими поколениями своих земляков, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение богатейшего культурного, духовного достояния нашей многонациональной Родины. А главное, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом востребованные задачи", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Российский лидер напомнил, что за это время в республике были открыты новые предприятия и объекты агропромышленного комплекса, идет развитие транспорта, строительной и туристической отраслей.

Путин призвал не останавливаться на достигнутом, много и настойчиво работать, обращать особое внимание на привлечение крупных инвестиций, осуществление масштабных социальных, инфраструктурных проектов, создание современных рабочих мест и повышение качества жизни людей.

С праздником жителей Ингушетии поздравил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня мы с глубоким уважением вспоминаем достойных представителей нашего народа, стоявших у истоков становления ингушской государственности, внесших большой вклад в ее образование и развитие. Выражаем искреннюю благодарность нашим соотечественникам, которые прославили Республику Ингушетия далеко за ее пределами, всем, кто сопричастен к судьбе нашей малой Родины, кто многие годы трудился и продолжает трудиться во имя ее процветания", - написал он в своем канале в Telegram.

Политик подчеркнул, что жителям Ингушетии есть кем гордиться, на кого равняться и к чему стремиться.

Калиматов отметил, что впереди ожидают новые перспективы и задачи, и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся справиться со всеми трудностями.

"Счастья, здоровья, благополучия, новых побед и достижений народу Ингушетии, а нашей благодатной земле - мира и процветания!" - заключил глава республики.

Напомним, территория современной Ингушетии в разное время находилась в составе Терской области, Чечено-Ингушской автономной области, Чечено-Ингушской АССР. В 1991 году был проведен всенародный ингушский референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем создания Ингушской Республики в составе РСФСР. Четвертого июня 1992 года было принято решение об образовании республики.