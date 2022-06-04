"Анжи" утратил статус профессионального клуба

4 июн. 11:13

Махачкалинский "Анжи" теряет статус профессионального футбольного клуба. Такое сообщение распространила его пресс-служба.

"В пятницу, 3 июня, апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп-Первенства России ФНЛ II (бывшая Профессиональная футбольная лига, третий по значимости дивизион футбола в России - ред.)", - сказано в нем.

Клуб, не имеющий лицензии, автоматически теряет профессиональный статус, указали в "Анжи".

В сообщении также отмечено, что руководство клуба понимает, почему получило отказ, и осознает его реальное финансовое состояние. В "Анжи" заверили, что для погашения задолженностей было сделано все возможное, но без помощи спонсоров и партнеров этих усилий оказалось недостаточно.

В махачкалинском клубе поблагодарили всех болельщиков, футболистов, тренеров, сотрудников и персонал команды, и выразили надежду, что "Анжи" еще вернется.