Минимум четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Кубани

4 июн. 10:45

ДТП с микроавтобусом произошло в Краснодарском крае, детали сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария случилась в станице Голубицкая Темрюкского района. Водитель маршрутного автобуса № 111А, ехавшего из Темрюка в поселок Приморский, не справился с управлением, транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево. На момент аварии в нем было 15 человек.

"Больше 15 человек пострадавших, среди них есть несовершеннолетние, минимум четыре погибших", - цитирует сообщение надзорного ведомства ТАСС.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители проводят проверку.