Ограничения полетов на Юг России продлены до 12 июня

4 июн. 10:26

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 12 июня, об этом сообщается на сайте Росавиации.

Самолеты не будут летать в 11 российских аэропортов до 03:45 мск 12 июня.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - уточнили в Росавиации.

Перевозчикам рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, в том числе через аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы.