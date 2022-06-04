Баку: распространение агентством "РИА Новости" провокационных материалов бросает тень на усилия по установлению мира

4 июн. 10:12

Распространение информационным агентством "РИА Новости" провокационных заявлений бросает тень на усилия по налаживанию мира в регионе, таким образом пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала интервью армянского политика, играющего роль "министра" фейкового сепаратистского режима, созданного Ереваном на земле Азербайджана, Артака Бегларяна этому агентству.

Она подчеркнула, что распространение российским государственным информационным агентством информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клевету и сепаратистские тенденции, противоречит духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и поэтому вызывает серьезное сожаление.

"Этот шаг Госагентства противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года "воздерживаться от любой деятельности, направленной против принципов Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности друг друга", а также "противодействовать угрозам сепаратизма"", - указала Лейла Абдуллаева.