Пять новейших археологических находок: 2022 год стал подарком для поклонников истории Ближнего Востока

Регион, нередко называемый колыбелью цивилизации, продолжает радовать ученых свидетельствами жизни древних людей. Middle East Eye пишет, цивилизации существовавшие шесть тысяч лет назад на Ближнем Востоке и в Египте подарили миру ранние формы письма, сельскохозяйственные техники, первые своды законов и религиозные идеи, продолжающие оказывать влияние на людей по сей день.

Подтверждением того, насколько глубокий след оставили древние народы в истории Ближнего Востока, служит индустрия туризма, процветающая на местах обнаружения руин и тот факт, что в большинстве престижных институтов по всему миру есть факультеты, посвященные изучению истории Древнего Египта и таких цивилизаций, как вавилонская, ассирийская, еврейская и персидская. Несмотря на то, что исследования длятся веками, археологи продолжают делать уникальные открытия, а 2022 год стал настоящим подарком для поклонников древней истории Ближнего Востока.

1. Саркофаги и статуи в египетской Саккаре

В мае 2022 года исследователи нашли множество артефактов в некрополе Саккара, расположенном неподалеку от Каира. В результате раскопок было обнаружено 250 саркофагов с мумиями и около 150 статуй и статуэток древнеегипетских богов, в том числе Исиды и Нефтиды, датируемые 500 г. до н.э. Двумя месяцами ранее, в марте, там же археологи нашли гробницы, датируемые 2700 г. до н.э., то есть периодом Древнего царства. Саккара служила местом захоронения многочисленных египетских династий, правивших из столицы Древнего царства - Мемфиса, расположенной на территории современного Большого Каира. На территории некрополя сохранились старейшие пирамиды древнего Египта, в том числе и пирамида Джосера, которой 4,7 тыс лет.

На протяжении тысячелетий Египет был домом для множества цивилизаций, включая греческую, римскую, арабскую, османскую и другие. Каждая из них оставила свой след в культуре и истории страны. В апреле в северо-западной провинции Синай археологи обнаружили храм в честь греческого бога Зевса и бога погоды Касиоса в Телль эль-Фараме. Слухи о том, что храм, посвященный Зевсу, находится в этой местности, ходили на протяжении всего XX века, однако раскопки были начаты совсем недавно. В греко-римскую эпоху северо-западный Синай был известен как Пелусия, стратегически важный район возле устья Нила.

2. Затопленный город в Ираке

Спустя 20 лет раскопок на дне Мосульского водохранилища, расположенного в Северном Ираке на берегу Тигра, команда археологов обнаружила город бронзового века, построенный 3,4 тыс. лет назад в период существования государства Митанни. Митаннцы контролировали большие территории северной Месопотамии и Сирии в 1550-1350 гг до н.э. Затем регион перешел под контроль Ассирии. Ирак - одна из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. В результате падения уровня воды в Тигре в связи с ростом температур оказалось возможным обнаружить руины города. По словам исследователей, которые объявили о своем открытии в мае 2022 года, они обнаружили большой город с дворцом и множеством масштабных построек. Найденное поселение, предположительно, - древний город Закику. Стены города в хорошем состоянии, несмотря на то, что возведены они были из кирпича-сырца и пробыли под водой более 40 лет.

3. 9000-летние наскальные рисунки в Иордании

Открытие, сделанное французскими и иорданскими учеными в пустыне, датируется эпохой, предшествующей зарождению цивилизации. На месте раскопок были обнаружены вырезанные на вертикальных камнях рисунки, имеющие, предположительно, религиозное значение, а также каменные ловушки для охоты на животных. Археологи, работающие на месте раскопок, говорят, что, возможно, им удалось обнаружить одну из самых ранних человеческих построек. Неподалеку также были найдены кости животных и посуда. Считается, что изображения на камнях указывают на их использование в церемониях жертвоприношений.

4. 4000-летняя настольная игра в Омане

В январе 2022 года команда оманских и польских исследователей обнаружила артефакты неподалеку от деревни Айн-Бани-Сайд, где, как было установлено ранее, располагались поселения бронзового и железного веков. Самые примечательные среди находок - игровое поле с лунками для фигур. Профессор Петр Белинский из Варшавского университета считает, что находки, в том числе и необычный артефакт, найденные в деревне, говорят о том, что местность ”имела важное значение в доисторические времена, и даже в истории всего Омана”. Сходство с месопотамскими артефактами указывает на связи, существовавшие между оманцами Бронзового века и жителями территории, на которой расположен современный Ирак.

5. Римское кладбище в Газе

Во время закладки фундамента под строительство дома на севере Сектора Газа рабочие обнаружили нечто очень древнее и ценное. Они сразу же связались с археологами, которые установили, что строителям удалось найти 2000-летнее римское кладбище площадью 50 м², где расположено как минимум 20 богато украшенных могил. Исходя из формы и орнамента могил, они, скорее всего, принадлежат представителям римской элиты. Руины и артефакты датируются первым веком: в то время территория была частью римской провинции Иудея. Палестинские власти в Секторе Газа назвали открытие самым важным местным археологическим событием десятилетия и свидетельством богатой истории местности. Расположенный на побережье Средиземного моря к северу от Синая у подножия Леванта Сектор Газа с древних времен считается стратегически важной территорией. На протяжении тысячелетий регион контролировали египтяне, израильтяне, римляне, греки, арабы, турки и европейцы.