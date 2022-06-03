Партия Пашиняна обвинила оппозицию в провокациях

3 июн. 23:59

В правящей фракции армянского парламента "Гражданский договор" обвинили оппозицию в провокации, вызвавшей столкновения между демонстрантами и полицейскими у правительственных дач на улице Прошяна в Ереване. Такое сообщение ее секретарь Артур Ованнисян оставил в соцсетях.

"Реваншисты, не смогли организовать провокацию в парламенте, начали забрасывать камнями полицейских. В результате около 20 правоохранителей с телесными повреждениями средней тяжести, а также тяжелыми госпитализированы", - цитирует его Sputnik Армения.

Политик возложил ответственность за случившееся на оппозицию и лично лидера протестного движения, вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна.

По официальным данным, в столкновениях сегодня пострадали 34 полицейских и 16 гражданских лиц.