Турция становится мировым центром медицинского туризма

Система здравоохранения Турции продолжает стабильно привлекать инвестиции, а исследования в этой области идут полным ходом. В результате, мы все чаще слышим о развитии в Турции оздоровительного (или медицинского) туризма. Когда упоминается словосочетание "оздоровительный туризм", первое, что приходит на ум, это иностранцы, которые выбирают Турцию для проведения пластических процедур, однако это лишь малая часть того, что стоит за довольно широким понятием, пишет турецкая "Сабах".

Оздоровительный туризм - это не только пересадка волос, подтяжка лица или похудение с помощью детокс-программ. Такие критически важные отделения больниц, как онкологические, кардиологические и отделения трансплантации органов переполнены иностранцами со всего мира, прибывшими в Турцию на лечение лечения.

Не стоит сравнивать с Европой

Доктор Нихат Танфер уверен, что будущее Турции за оздоровительным туризмом. По его прогнозам доходы страны от оздоровительного туризма достигнут $24-$25 млрд в 2023 году. "Самая главная причина - это квалификация и успехи турецких врачей. В этой области мы можем сравниться с Америкой. Не стоит нас сравнивать с Европой, потому что в области медицины мы гораздо лучше, чем континентальная Европа - от Германии до Англии, про Францию вообще забудьте!"

Здоровье бьет ключом из-под земли

Думать об оздоровительном туризме только в рамках медицины - неправильно, поскольку у Турции есть такое естественное и уникальное преимущество, как термальный туризм. Турция - один из мировых лидеров по количеству и качеству термальных источников. Причем многие люди приезжают сюда в поисках альтернативного лечения после другого лечения. Их основные остановки - провинции Афьонкарахисар и Бурса.

Воды, поступающие из термальных источников в районах Сандыклы, Газлыгёль и Хейбели в Афьонкарахисаре, эффективны при лечении ревматических заболеваний, кальцификации, проблем с сердцем и кровеносной системой, кожных, костных и гинекологических заболеваний, а также заболеваний почек и печени. Сандыклы лидирует по количеству грязевых ванн. Грязевая ванна, продукт смешивания горячей воды температурой 68 градусов с лечебной грязью, хороша для многих проблем, включая заболевания дыхательных путей и психологические расстройства.

Что касается термальных вод Бурсы, то туда часто едут те, кто ищет исцеления от многих болезней, включая ревматические синдромы, гинекологические заболевания и эмболии. Чаще всего как центр оздоровительного и термального туризма в Бурсе выбирают термальные источники Ойлат.

С одной стороны, турецкие больницы идут в ногу со временем благодаря медицинскому оборудованию. С другой стороны, медицинский персонал, который своей квалификацией и опытом превосходит иностранных коллег, продолжает укреплять позиции Турции как восходящей звезды оздоровительного туризма. Турция шаг за шагом продвигается к тому, чтобы стать ведущим мировым центром медицинского туризма.

Всемирный день здорового образа жизни

Турция также "экспортирует здоровье". Именно там начали отмечать Всемирный день здорового образа жизни. Этот проект, задача которого приобщить людей к здоровому образу жизни, придумала Бельгин Аксой, жизнь которой коренным образом изменилась, когда в возрасте 29 лет ей поставили диагноз "рак". Аксой сосредоточилась на том, как вывести радиацию из организма после лечения. Так она познакомилась с концепцией детокса. По мере продолжения ее исследований начал расширяться и проект. Узнав, что в мире нет официального дня здорового образа жизни, Аксой организовала такой фестиваль в своем отеле (Richmond Nua Wellness & Spa), выбрав вторую субботу июня. Мероприятие, проведенное ей в 2012 году, оставило след в жизни многих гостей, а в 2014 году изменилась и жизнь самой Аксой. Увидев новость в Huffington Post, президент World Wellness Summit пригласил ее на мероприятие в Марракеше в качестве спикера.

Сейчас Всемирный день здорового образа жизни отмечается в более чем 150 странах. Новой целью Аксой стало внесение Всемирного дня здорового образа жизни в официальный календарь ООН. По ее словам, "в мире, где люди любят себя и заботятся о себе, не было бы столько войн".