Мэр Дербента поругал местных жителей, сломавших детские качели в Сосновом бору

4 июн. 4:37

Несколько качелей сломаны на новой детской площадке в Сосновом бору в Дербенте. Мэр города Рустамбек Пирмагомедов обвинил в этом нерадивых горожан.

В своем Telegram-канале он опубликовал два видео, на которых запечатлено как на детских качелях в Сосновом бору катаются взрослые люди, в том числе несколько человек на одной.

"Четыре качели просто-напросто варварски сломаны. Один простой вопрос: почему? Почему вы, портящие имущество, так ненавидите свой город? Почему у вас в этот момент в голове не появляется мысль, что вы поступаете ужасно", - возмутился глава Дербента.

Пирмагомедов задался вопросом: зачем благоустраивать город, если все это уничтожается?

"У меня есть предложение. Может, совсем демонтируем эту детскую площадку и сделаем вместо нее песочницу", - написал мэр.