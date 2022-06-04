Ярмарки "Из села в город" проведут в выходные в Баку и на Абшероне

4 июн. 2:34

Минсельхоз Азербайджана устраивает ярмарки "Из села в город", они пройдут 4-5 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ярмарки состоятся на территории Баку и Абшерона, их основные цели - создание альтернативного канала сбыта продукции для фермерских хозяйств и обеспечение горожан сезонной сельскохозяйственной продукцией.

В ярмарках примут участие около ста фермеров из 45 регионов, они представят около 80 наименований сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Ее качество будет контролировать мобильная продовольственная лаборатория Агентства пищевой безопасности Азербайджана, услугами которой смогут воспользоваться все желающие граждане.