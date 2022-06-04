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Узбекистан собирается закупать электричество Рогунской ГЭС в Таджикистане, против которой выступал до 2016 года

Eurasianet
Узбекистан собирается закупать электричество Рогунской ГЭС в Таджикистане, против которой выступал до 2016 года

Узбекистан намерен закупать электроэнергию, произведенную на гидроэлектростанции Таджикистана. Ташкент решил отойти от своей прежней политики, когда страна выступала против самого факта строительства Рогунской ГЭС. Как отмечает Eurasianet, в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного 2 июня в ходе визита таджикского президента Эмомали Рахмона в Узбекистан, электричество будет поставляться с Рогунской ГЭС в летние месяцы, когда гидрогенерация находится на пике. 

Объемы экспортируемого электричества и цены будут уточнены в отдельном торговом соглашении, подписание которого запланировано на конец года. По словам чиновников, речь идет о 10-летнем контракте.  Узбекистан уже покупает электричество у Таджикистана, который в 2021 году экспортировал 2,5 млрд киловатт-часов энергии. Часть этого объема, 1,3 млрд кВт/ч приобрел Афганистан, заплатив $55 млн. Для Узбекистана действуют льготные тарифы: Ташкент отдал $23 млн за 1,1 млрд кВт/ч.

Во время президентства Ислама Каримова, Узбекистан выступал против строительства Рогунской ГЭС. Ташкент заявлял, что плотина нарушит ирригационные потоки и может стать причиной серьезной опасности в случае землетрясения. Таджикистан заявлял, что ГЭС - сейсмоустойчива. Согласно отчету по безопасности 335-метровой плотины, опубликованному Всемирным банком в 2014 году, строительство плотины на самом деле не несет рисков, на которые указывал Узбекистан. 

Однако отчет обращает внимание на необходимость решения проблемы падения летнего уровня воды в реках Узбекистана и Таджикистана. Стремительный рост населения Узбекистана обуславливает необходимость обеспечения продовольственной безопасности и возможности выращивать соответствующий потребностям урожай. Население страны составляло 27 млн человек в 2007 году, когда Таджикистан задумал возродить проект, разработанный в советское время. Но с тех пор количество граждан страны выросло до 35 млн. 

Очевидно, что с приростом населения связано изменение политики Узбекистана, столкнувшегося с увеличением потребления электроэнергии. Если Рогунская ГЭС будет завершена в установленные сроки, генерация на ней составит 3,6 млрд кВт/ч в год: вполне достаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос Таджикистана и отправлять значительные объемы на экспорт. 

Строительство ГЭС началось в октябре 2016 года. По крайней мере два из шести гидроагрегатов уже введено в эксплуатацию, но процесс создания ГЭС замедлился из-за недостаточного финансирования. Таджикское правительство, которому принадлежит гидростанция, не сообщает деталей по поводу прогресса на ГЭС.

Необходимость создания надежной региональной системы распределения энергоресурсов стала очевидной в конце января, когда целые регионы Казахстана, Киргизии и Узбекистана столкнулись с перебоями в электроснабжении, продолжавшимися несколько дней. Узбекские чиновники заявили, что отключения электроэнергии были связаны с техническими проблемами в казахстанской сети, созданной в советское время и соединенной с сетями южных соседей.

Соглашение по электроэнергии в очередной раз подчеркивает, насколько улучшились отношения между Узбекистаном и Таджикистаном после 2016 года. 3 июня лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали совместную декларацию, обязавшись ”укреплять вечную дружбу и союзнические отношения между народами”. ”Таджикистан близкий сосед, настоящий друг и проверенный временем надежный стратегический партнер”, - пресс-служба приводит слова Мирзиеева. 

Всего во время двухдневного визита Рахмона в Узбекистан было подписано 11 соглашений. Накануне встречи президентов компании двух стран заключили бизнес-сделки на сумму $1 млрд.

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