Краснодарцам расскажут об опасных отходах

3 июн. 23:44

Завтра, 4 июня, в канун Всемирного дня защиты окружающей среды, в Чистяковской роще в Краснодаре пройдет праздник "Экодвор".

Организаторы мероприятия хотят объяснить, почему опасные отходы нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки, сделать их сбор доступнее и помочь людям завести полезные привычки, - передает портал Юга.ру.

На акции у населения примут сгоревшие ртутные и люминесцентные лампочки, термометры, просроченные лекарства, батарейки и аккумуляторы, картриджи и макулатуру, которую заберет компания "ТЭП" - ее переработают в бумагу, салфетки и другую продукцию.

Остальные фракции передадут "Агентству "Ртутная безопасность", которое займется их правильной утилизацией.

Экопраздник завершит шоу мыльных пузырей.