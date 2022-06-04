В Ставрополе откроются четыре ярмарки выходного дня

4 июн. 8:31

В Ставрополе начинается летний сезон ярмарок выходного дня – уже сегодня, в субботу, в краевой столице развернутся три торговые точки.

Как уточнили в пресс-службе администрации Ставрополя, 5 июня ярмарка пройдет на улице Серова. Товаропроизводители предложат гостям ярмарок большой выбор сезонных овощей и фруктов, а также выпечку, бакалейные товары, рыбу, копчености, мед и сладости, - передает "АиФ-Ставрополье".

Жители и гости краевой столицы смогут купить продукты по ценам от производителей, время работы ярмарок - с 8:00 до 16:00.