ЕС хочет снизить зависимость от российского газа, но СПГ-танкеров не хватает

Крупнейшие газовые трейдеры спешат зарезервировать танкеры для перевозки сжиженного природного газа задолго до зимы, поскольку санкции в отношении России уже привели к реструктуризации глобальных энергетических рынков. Как отмечает Financial Times, владельцы СПГ-танкеров и брокеры сообщают о непривычно раннем резервировании со стороны таких гигантов, как британская Shell, французская TotalEnergies и китайская Unipec, с целью обеспечить себя судами для транспортировки сверхохлажденного топлива во время пикового спроса зимнего сезона.

По данным исследовательской компании Clarksons Platou Securities, ставки на фрахт СПГ-танкеров сейчас на самом высоком уровне за последнее десятилетие, они составляют $120 тыс. в день, что вполовину больше, чем в прошлом году.

Рыночный бум начался после того, как ЕС пообещал снизить свою зависимость от российского газа на две трети к концу года и импортировать дополнительные 50 млрд кубометров СПГ. По словам владельцев судов, компания Total особенно активно занимается арендой СПГ-танкеров сроком от трех до пяти лет, то есть на более длительный период, чем обычно. Total заявила, что не собирается комментировать рыночные слухи. ”Рынок на пике. Очень сложно найти суда, доступные на такой срок. Ситуация экстраординарная”, - говорит Эйстейн Каллеклев, глава компаний Flex LNG и Avance Gas, занимающихся доставкой СПГ. Поскольку проблема с нехваткой мощностей усугубляется, успех СПГ-трейдеров грядущей зимой будет зависеть от обеспечения достаточного количества танкеров для получения максимальной выгоды от высоких цен. ”У нас есть грузы, для которых не хватает кораблей”, - говорит один из судовых брокеров.

В последние годы проблемы с транспортировкой осложняют доставку СПГ потребителям в Азии и Европе. По словам представителей отрасли, спрос на танкеры в северном полушарии зачастую увеличивается в конце лета, но в этом году он уже превзошел все ожидания, и трейдеры пытаются договориться о скидке за счет более длительных контрактов.

Попытки обеспечить СПГ-танкеры предпринимаются накануне вступления в следующем году в силу нового законодательства в отношении выбросов на море, которое, вероятно, спровоцирует дальнейшее снижение поставок. Восточноазиатские верфи, в свою очередь, спешат поскорее спустить на воду новые суда.

Брокеры говорят, что ценный груз, стоимость которого подскочила в связи с ростом цен на газ, усиливает спрос на современные танкеры. Более старые суда не пользуются популярностью, поскольку работают за счет газотурбинных двигателей, использующих энергию нагретых газов, то есть собственного груза.

”Становится всё труднее найти подходящие суда”, - говорит один из судовых брокеров, ссылаясь на компании-трейдеры, требующие более крупные и современные танкеры. По словам Карла Фредрика Стаубо, генерального директора компании Golar LNG, занимающейся транзитом СПГ, трейдеры внезапно осознали, ”что судов гораздо меньше, чем им представлялось” из-за высокой активности крупных торговых домов.

На этой неделе Golar LNG сдал в аренду плавучую регазификационную установку, особый вид СПГ-танкера, который используется в качестве импортного терминала, итальянскому газовому оператору Snam за $350 млн. Стаубо говорит, что ограниченное предложение означает необходимость переоснащения СПГ-танкеров для удовлетворения всплеска европейского спроса на регазификиацию, что еще больше усилит давление на рынок транзита СПГ.