Первыми слушателями нового центра "Машук" станут педагоги вузов ДНР и ЛНР

3 июн. 23:14

Первыми слушателями программ круглогодичного образовательного центра "Машук" в Пятигорске, открытие которого планируется в сентябре, станут преподаватели высших учебных заведений ЛНР и ДНР, - сообщила руководитель "Росмолодежи" Ксения Разуваева.

"Мы запускаем в этом году программу для преподавателей социально-гуманитарных наук университетов - разворачиваются три круглогодичных образовательных центра на территории России, один из которых находится в Пятигорске - это центр знаний "Машук". Концепция его как раз в том, что мы обучаем там тех, кто учит, и первыми слушателями программ центра как раз станут преподаватели университетов с территорий Луганской и Донецкой народных республик", - рассказала Разуваева, передает ТАСС.

Студенты и молодежь Донбасса также могут стать участниками программ и проектов, реализуемых с участием "Росмолодежи", и принять участие в грантовых конкурсах, получив поддержку на реализацию социально значимых проектов.