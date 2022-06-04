Россия в ответ на введенные против нее экономические ограничения из-за спецоперации на Украине ограничила экспорт зерна. В Москве утверждают, что западные санкции в отношении РФ бьют по экономикам тех стран, которые их вводят, а также провоцируют глобальный кризис. Вчера Владимир Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с Украины, если та разминирует свои порты. Сама же Россия может организовать экспорт украинского зерна через Бердянск и Мариуполь. Правда, по словам российского президента, объем экспорта пшеницы с Украины не превышает 0,5% мирового производства продовольствия. Зато Россия остается крупнейшим экспортером не только продовольствия, но и удобрений, занимая 25% глобального рынка.

В Москве утверждают, что некоторые государства уже сталкивается с рисками голода, а при продолжении санкционной политики против РФ труднообратимые последствия могут возникнуть и для Евросоюза. При этом в России в этом году здесь ожидается рекордный урожай зерна, что позволит обеспечить внутренние потребности и нарастить экспорт.

Между тем, как заявил РИА Новости директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков, пока российское и украинское зерно на мировом рынке заменить некому. Доля, которую Россия и Украина занимают на рынке зерна, превышает 30%. В прошлом году Россия экспортировала 35 млн тонн, Украина - порядка 12 млн. Полсотни стран зависит от поставок из Черноморского бассейна более чем на 30%. А такая зависимость считается критическим порогом. Перебои в поставках продовольствия и резкий рост цен на него грозят кризисами в национальных экономиках и гражданскими волнениями.

Азербайджан, Армения и Грузия почти полностью покрывают свои потребности поставками зерна из России. Каковы перспективы продовольственной безопасности стран Южного Кавказа?

Азербайджан

Эксперты считают, что после подписания в феврале президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашения о союзнических взаимоотношениях, Москва будет обеспечивать Баку продуктами растениеводства, в первую очередь, зерновыми и зернобобовыми. Кроме того, по словам завотделом организации и мониторинга растениеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана Имрана Джумшудова, осенью в стране зерном была засеяна площадь в 1 млн 15 тыс. 685 га, и правильное ведение агротехнических работ обеспечит высокий урожай, причем государство поддерживает или субсидирует фермеров на всех этапах производства продукции, в том числе при покупке техники на льготных условиях.

Азербайджан имеет потенциал не только для обеспечения себя продуктами питания, но и для вывоза его на экспорт. Так, Израиль собирается предоставить Азербайджану агротехнические технологии выращивания пшеницы, чтобы начать закупки пшеницы там к 2025 году. См. Израиль знает, как выйти из глобального пшеничного кризиса, в том числе через Азербайджан.

Армения

В Армении, где ежегодно потребляют около 400 тыс. тонн зерна, импортируя львиную его долю из России, ситуация посложнее. Здесь обоснованно опасаются дефицита или чудовищного роста цен на продукты. Как пишет газета "Аравот", когда Россия ввела запрет на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до 31 августа, граждане Армении в панике начали скупать продукты. Экономист Грант Микаелян говорит, что запасы зерна в Армении есть до поздней осени, но потом нужно будет его покупать. В Ереване надеются на ЕАЭС. Однако Россия вводила эмбарго на поставки зерна вне квот по межправительственным соглашениям как раз с той целью, чтобы партнеры по Евразийскому экономическому союзу не спекулировали российским зерном на мировом рынке, играя на разнице цен при покупке и продаже. Что касается возможности импортировать зерно из третьих стран, то, по мнению Микаеляна, это невозможно: "У США и Канады есть предложения, но я уверен, что они в первую очередь будут обслуживать свои страны, и маловероятно, что Армения сможет покупать у них или цены, предлагаемые США и Канадой, будут приемлемыми".

Грузия

В Грузии, где ежегодно потребляют около 700 тысяч тонн зерна, также импортируя большую его часть из России, практически не осталось запасов пшеницы, из-за чего комбинаты по ее переработке прекращают работу. Россия остается основным поставщиком пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится поводом для беспокойства в Тбилиси. В середине мая глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава заявил, что согласно действующему в Грузии законодательству налог на импорт муки равен нулю, а пшеницы - плавающий и сегодня составляет 120 дол. за тонну. См. также "Грузия может остаться без хлеба: пшеница vs мука". Неожиданностью для хлебопекарных производств стало также объявление о повышении тарифов на газ с 1 июля для коммерческих потребителей Грузии. Как заявил глава Ассоциации производителей хлеба Малхаз Долидзе в BM.ge, сразу несколько газораспределительных компаний объявили о повышении тарифов на газ для предприятий. По его словам, всего пару дней назад на встрече в Минфине обсуждались множество вопросов — от перспектив нового урожая пшеницы до новых цен на муку, но никто даже не упомянул повышение тарифов на газ. Долидзе заявил, что если государство не вмешается, то всех ждет подорожание хлеба.

Тема вывоза зерновых из России и с Украины будет обсуждаться на встрече главы МИД России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, которая должна пройти в Анкаре 8 июня.