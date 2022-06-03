На акциях протеста в Ереване пострадали уже 50 человек

3 июн. 22:41

Число пострадавших в столкновениях демонстрантов с полицейскими в Ереване достигло полусотни, об этом сообщает Минздрав Армении.

На 23.00 (22.00) мск в больницы доставлено 50 человек, 36 из них - полицейские. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, уточняет Sputnik Армения.

Глава аппарата Медуниверситета Шушан Даниелян заявила, что в их клинике оперируют пострадавшего гражданского, а в обшей сложности к ним доставили 29 человек, в том числе 22 полицейских. У одного из стражей порядка сломана нога.