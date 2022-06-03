Госдеп США заявил о разрушении сотен религиозных памятников Азербайджана за период армянской оккупации

3 июн. 21:59

За время армянской оккупации земель Азербайджана были разграблены, осквернены, разрушены сотни мечетей, других святынь и кладбищ, сказано в докладе Госдепартамента США.

"Длительный конфликт оказал катастрофическое воздействие на культурное наследие региона", - отмечено в нем.

В докладе подчеркивается, что удалось задокументировать планомерное уничтожение десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кельбаджаре и Джебраиле: могилы были осквернены, разрушены тяжелой строительной техникой, был нанесен ущерб надгробиям, производилась эксгумация останков.

В отчете Госдепа указано, что останки из азербайджанских могил эксгумировались для извлечения золотых зубов, а черепа и кости оставались разбросанными по кладбищам.

"Армянские кладбища остались нетронутыми", - констатировали в ведомстве.

В Вашингтоне добавили, что масштабное минирование азербайджанских территорий во время их оккупации сделало невозможным доступ к подавляющему большинству сотен религиозных объектов, как в городах, так и селах.

Среди пострадавших от вандализма значимых религиозных объектов - разрушенная мечеть Гаджи Алекпер XIX века в Физулинском районе и мечеть Джума в Агдаме, оскверненная граффити на армянском языке, ее мехраб (ниша в стене, указывающая направление на Мекку) был изрешечен пулями. Кладбища - в том числе священные исторические гробницы 18-го века на кладбище Имарат Гарванд, городская "Аллея шехидов" - по всему Агдаму были осквернены, разграблены и разрушены.

"Дипломаты западных стран, посещавшие "Аллею шехидов", сообщали, что видели раскопанные и оскверненные могилы", - указано в докладе.