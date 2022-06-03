Продавец бетона случайно выстрелил в должника-покупателя в Дербенте

3 июн. 21:49

Житель Дербента нечаянно выстрелил в должника, об инциденте сообщает ГУ МВД по Дагестану.

В дежурную часть поступил сигнал от врача центральной больницы, заявившего об огнестрельном ранении местного жителя.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

Как рассказал 31-летний задержанный, примерно в феврале потерпевший купил у него бетон, но до сих пор не заплатил.

"В ходе возникшего скандала, по словам задержанного, он произвел несколько выстрелов в землю из травматического пистолета, в результате которых нечаянно попал в ногу пострадавшему", - пояснили в ведомстве.

Идет расследование.