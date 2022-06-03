До конца года в Куртатинском ущелье восстановят два моста

3 июн. 22:29

До конца текущего 2022 год власти Северной Осетии приведут в порядок еще два моста через реку Фиагдон в Куртатинском ущелье, - сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

"На это будет выделено около 350 млн рублей. Это будут практически новые мосты: специалисты установят мощные железобетонные береговые опоры, для защиты берегов от размыва потоками бурной горной реки возведут регуляционные сооружения и другие берегоукрепительные устройства", - поведал Солиев, передает ТАСС.

После ремонта мостов изменятся и прилегающие к ним участки дороги – дорожные службы ликвидируют виражи на подходах к мосту, и после реконструкции они станут более безопасными.

Напомним, Куртатинское ущелье – одно из самых живописных в республике, там сохранились древние архитектурные и природные памятники, и ежегодно сюда приезжает множество туристов, а также людей с болезнями органов дыхания.