В Пятигорске стартуют курортные вечера

3 июн. 22:14

Уже завтра, 4 июня, в исторических местах ставропольского Пятигорска стартуют уже ставшие традиционными курортные вечера, - сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Творческие коллективы учреждений культуры города и общественных организаций самой разнообразной направленности выступают на площадке у озера "Провал", в сквере М. Ю. Лермонтова, в Парке Победы", - сообщил Ворошилов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Литературно-музыкальные композиции и концертные программы пройдут под открытым небом по выходным дням - так, 4 июня в парке "Цветник" состоится концерт эстрадно-джазового ансамбля "Опус", а в Комсомольском парке выступbn ансамблm "Золотой саксофон".