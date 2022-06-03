Новороссийск знакомится с культурой Северной Осетии

3 июн. 21:47

В кубанском Новороссийске сегодня открылись Дни осетинской культуры, - сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Сегодня в городе Новороссийске стартовало двухдневное мероприятие - Дни осетинской культуры, организатором которых выступает местная осетинская национально-культурная автономия", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В программу мероприятий праздника включены тематические выставки, посвященные Северной Осетии, мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов и пива, дегустация блюд национальной кухни, а также концерт с участием детских коллективов и демонстрация документального фильма "Осетия и осетины Новороссийска".

"С Новороссийском меня связывают годы службы, которые я вспоминаю с особой теплотой. Это славный город, в котором живут искренние, честные, талантливые и трудолюбивые люди. Мне очень приятно, что наша национально-культурная автономия в Новороссийске проводит такое яркое и познавательное мероприятие, способное еще больше сблизить нас", - написал в приветственном письме участникам праздника глава Северной Осетии Сергей Меняйло.