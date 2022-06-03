Полицейские и демонстранты пострадали в стычке у правительственных дач в Ереване

3 июн. 21:25

Десять человек доставлены в университетскую больницу после потасовки между правоохранителями и демонстрантами на улице Прошяна у правительственных дач, написала в социальной сети руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.

"По состоянию на 21:20 в университетскую больницу "Гераци" на "скорой помощи" доставлены семеро полицейских и трое граждан", - цитирует ее Sputnik Армения.

Даниелян добавила, что все они сейчас проходят обследование.

Чуть позже руководитель аппарата университета написала, что на 22:00 (21:00 мск) число пострадавших выросло до 20.