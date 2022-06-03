Недвижимость экс-мэра Махачкалы могут конфисковать в доход государства

3 июн. 21:32

Верховный суд России рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства недвижимого имущества бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова.

Исковое заявление о конфискации недвижимости поступило в Кировский районный суд Махачкалы, но по заявлению заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева подсудность этого дела изменена на Верховный суд России, - передает "АиФ-Дагестан".

Ответчиками по делу выступают пять физических лиц и восемь организаций, а также третьи лица, - следует из картотеки дел на сайте Верховного суда России.