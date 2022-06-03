Канада готовит новые санкции против России

3 июн. 21:14

Власти Канады в ближайшее время объявят о введении нового пакета санкций в отношении России, - заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

"В очень скором времени я объявлю о введении новых санкционных мер", - сказала Жоли в ходе дискуссии о международных отношениях в университете Торонто, передает РИА Новости.

Напомним, 31 мая Канада ввела очередной санкционный пакет в отношении финансового сектора России, он затронул крупные российские банки, их сотрудников, а также 22 физических и четыре юридических лица.