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СМИ: Российский "Вектор" разработал новейшую вакцину против оспы

СМИ: Российский &quot;Вектор&quot; разработал новейшую вакцину против оспы

Государственный научный центр "Вектор" направил в Минздрав страны заявку на регистрацию новейшей противооспенной вакцины, - сообщил сегодня в эфире телеканала "Россия 24" замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров.

"18 мая 2022 года ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав РФ заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения "Артопоксвак", - сообщил сенатор, передает РИА Новости.

Новая вакцина призвана стать одним из высокоэффективных и безопасных средств профилактики натуральной оспы и заболеваний родственных вирусов, - добавил Архаров.

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