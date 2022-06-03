СМИ: Российский "Вектор" разработал новейшую вакцину против оспы

3 июн. 21:16

Государственный научный центр "Вектор" направил в Минздрав страны заявку на регистрацию новейшей противооспенной вакцины, - сообщил сегодня в эфире телеканала "Россия 24" замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров.

"18 мая 2022 года ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав РФ заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения "Артопоксвак", - сообщил сенатор, передает РИА Новости.

Новая вакцина призвана стать одним из высокоэффективных и безопасных средств профилактики натуральной оспы и заболеваний родственных вирусов, - добавил Архаров.