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НРД счел чрезвычайной ситуацию после попадания под санкции ЕС

НРД счел чрезвычайной ситуацию после попадания под санкции ЕС

Национальный расчетный депозитарий охарактеризовал как чрезвычайную ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после включения в "черный" список Евросоюза, такое сообщение опубликовано на сайте НРД.

В нем говорится, что на сегодня каких-либо дополнительных ограничений при ведении депозитарной деятельности нет, но при банковской деятельности НРД прекращает проведение операций в евро.

"Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", - цитирует сообщение ТАСС.

В депозитарии пообещали и далее оперативно информировать клиентов о развитии ситуации.

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