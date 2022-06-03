НРД счел чрезвычайной ситуацию после попадания под санкции ЕС

3 июн. 20:50

Национальный расчетный депозитарий охарактеризовал как чрезвычайную ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после включения в "черный" список Евросоюза, такое сообщение опубликовано на сайте НРД.

В нем говорится, что на сегодня каких-либо дополнительных ограничений при ведении депозитарной деятельности нет, но при банковской деятельности НРД прекращает проведение операций в евро.

"Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", - цитирует сообщение ТАСС.

В депозитарии пообещали и далее оперативно информировать клиентов о развитии ситуации.