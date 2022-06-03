Суд арестовал главврача горбольницы Пятигорска за крупную взятку

3 июн. 20:46

Ставропольский суд сегодня избрал меру пресечения главному врачу и начальнику отдела закупок Городской клинической больницы Пятигорска, подозреваемых в получении крупной взятки, - сообщает СУ СКР по региону.

"Главный врач и начальник отдела закупок Пятигорской городской больницы заключены под стражу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Как установило следствие, в 2018-2021 годах подозреваемые получили от руководства фирмы "Флорес" взятки на сумму более 1,2 млн рублей, обеспечивая фирме приоритет при заключении госконтрактов на поставку медоборудования, лекарственных препаратов и расходных материалов.

По статье "получение взятки в особо крупном размере" в отношении фигурантов и руководителя фирмы возбуждено уголовное дело, ведется следствие.