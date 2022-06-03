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Тегеран: принятие МАГАТЭ антииранской резолюции сорвет переговоры по ядерной сделке

Тегеран: принятие МАГАТЭ антииранской резолюции сорвет переговоры по ядерной сделке

Принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции по Ирану сорвет переговоры по ядерной сделке, сообщил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Министр иностранных дел нашей страны назвал действия США и трех европейских стран (Германия, Великобритания, Франция - ред.) по подготовке проекта резолюции против Ирана для Совета управляющих МАГАТЭ срывом переговорного процесса", - цитирует сообщение ТАСС.

Иранский дипломат отметил, что страны, чьи действия вступают в противоречие с дипломатическим путем, ощутят на себе последствия принятия антииранской резолюции на грядущем заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Напомним, первого июня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на очередном заседании МАГАТЭ может обсуждаться проект резолюции по Ирану, в которой пойдет речь об отсутствии достаточного доступа агентства к трем ядерным объектам в Исламской Республике.

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