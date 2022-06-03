Тегеран: принятие МАГАТЭ антииранской резолюции сорвет переговоры по ядерной сделке

3 июн. 20:35

Принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции по Ирану сорвет переговоры по ядерной сделке, сообщил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Министр иностранных дел нашей страны назвал действия США и трех европейских стран (Германия, Великобритания, Франция - ред.) по подготовке проекта резолюции против Ирана для Совета управляющих МАГАТЭ срывом переговорного процесса", - цитирует сообщение ТАСС.

Иранский дипломат отметил, что страны, чьи действия вступают в противоречие с дипломатическим путем, ощутят на себе последствия принятия антииранской резолюции на грядущем заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Напомним, первого июня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на очередном заседании МАГАТЭ может обсуждаться проект резолюции по Ирану, в которой пойдет речь об отсутствии достаточного доступа агентства к трем ядерным объектам в Исламской Республике.