Дожди размыли часть дагестанского минарета XVIII века

3 июн. 20:32

Минарет XVIII века постройки в Ахтынском районе Дагестана пострадал от сильных дождей, обрушившихся на регион.

"Сотрудники Дагнаследия провели выездное обследование объекта культурного наследия федерального значения "Минарет" XVIII века в селе Фий Ахтынского района. После обильных дождей на объекте произошло частичное обрушение внешней каменной кладки минарета на месте уже имевшихся трещин", - сообщили в пресс-службе агентства по охране культурного наследия Дагестана, передает "Это Кавказ".

Ведомство направит собственнику предписание о необходимости проведения на объекте противоаварийных работ.

Напомним, в селе Фий расположена Джума-мечеть, соединенная аркой с пострадавшим минаретом и являющаяся объектом культурного наследия регионального значения.