Казачьи ЧОПы сделают единственными поставщиками охранных услуг социальным объектам?

3 июн. 20:16

Частные охранные предприятия, созданные войсковыми казачьими обществами, могут сделать единственными поставщиками при закупках охранных услуг на объектах социальной собственности, такие поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) были внесены на рассмотрение Государственной Думы РФ Заксобранием Кубани.

В пояснительной записке говорится, что из-за социально-экономической обстановки, обусловленной специальной военной операцией на Украине, а также увеличившимися рисками террористических атак на школы в различных регионах России, объекты социальной сферы прежде всего нуждаются в качественном обеспечении безопасности.

"Так как казачьи охранные организации, учрежденные войсковыми казачьими обществами, являются наиболее профессионально подготовленными организациями среди частных охранных организаций, принятие указанного федерального закона позволит обеспечить закупку услуг по охране объектов социальной сферы у единственного поставщика подобных услуг - частных охранных организаций, учрежденных войсковыми казачьими обществами", - цитирует документ "Интерфакс".