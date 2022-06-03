МИД России: Евросоюз сам провоцирует рост цен на энергоресурсы

3 июн. 20:18

Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, - заявили в МИД РФ.

"Представленные материалы... прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства, передает РИА Новости.