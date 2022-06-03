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Эрдоган озвучил требования Турции по новым членам НАТО Столтенбергу

Эрдоган озвучил требования Турции по новым членам НАТО Столтенбергу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых турецкий лидер еще раз заявил, что Швеция и Финляндия должны четко продемонстрировать отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК) для вступления в НАТО.

"Президент Эрдоган заявил, что обеспокоенность Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО основана на законных требованиях, и подчеркнул, что обе страны должны четко продемонстрировать, что они отказались от поддержки терроризма, сняли санкции с Турции и готовы продемонстрировать солидарность с альянсом", - сообщили в канцелярии турецкого президента, передает ТАСС.

В свою очередь Столтенберг отметил, что "ожидания Турции, являющейся ключевым союзником, должны быть выполнены".

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