Эрдоган озвучил требования Турции по новым членам НАТО Столтенбергу

3 июн. 19:49

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых турецкий лидер еще раз заявил, что Швеция и Финляндия должны четко продемонстрировать отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК) для вступления в НАТО.

"Президент Эрдоган заявил, что обеспокоенность Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО основана на законных требованиях, и подчеркнул, что обе страны должны четко продемонстрировать, что они отказались от поддержки терроризма, сняли санкции с Турции и готовы продемонстрировать солидарность с альянсом", - сообщили в канцелярии турецкого президента, передает ТАСС.

В свою очередь Столтенберг отметил, что "ожидания Турции, являющейся ключевым союзником, должны быть выполнены".