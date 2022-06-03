Столб упал на ребенка в парке в Караганде

3 июн. 19:37

Фонарный столб упал на ребенка, катавшегося на велосипеде в Центральном парке Караганды, об этом рассказали в областном департаменте полиции.

"Третьего июня в 12.35 часов в Центральном парке на 10-летнего мальчика во время катания на велосипеде упал столб освещения. В результате несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение", - цитирует сообщение ведомства EKaraganda.

В управлении здравоохранения сообщили, что мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушибленную рану теменной области. Он был отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

Факт ЧП зарегистрирован в полиции, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.