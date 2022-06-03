"КамАЗ" выйдет на рынки БРИКС и СНГ со своими беспилотными самосвалами

3 июн. 19:28

Российский "КамАЗ" в скором времени намерен выйти на экспортные рынки стран БРИКС и СНГ со своим новым продуктом - беспилотными горными самосвалами, - сообщили в компании.

"КамАЗ" и ГК "Цифра" в рамках конференции ЦИПР-2022 уже заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому планируется дополнить роботизированные горные самосвалы отечественной системой диспетчеризации автономной техники, что станет последним этапом работ перед запуском первых российских автономных карьерных самосвалов "КамАЗ" на горных предприятиях, - передает РИА Новости.

Рынки стран БРИКС и СНГ уже проявили интерес к горным российским беспилотникам. Несколько предприятий угольной отрасли уже выразили свою готовность стать площадкой для тестирования и эксплуатации большегрузных карьерных самосвалов.

"У нас формируется конкурентоспособный продукт, спрос на который будет только расти. Мы намерены и дальше развивать это перспективное направление и будем расширять предложения беспилотной техники на другие отрасли", – рассказал гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.