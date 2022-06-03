Россия отменяет все коронавирусные ограничения для приезжающих по воздуху и морю иностранцев

3 июн. 19:10

Россия с 14 июня отменяет все эпидемиологические ограничения на въезд иностранцев, прибывающих в РФ по воздуху и морю, рассказали в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

"По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска", - цитирует представителя структуры ТАСС.

Кроме того, с этого же дня прекращают действовать ограничения на въезд граждан Узбекистана по железной дороге, восстанавливается железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент - Самара и Ташкент - Волгоград, по каждому поезда будут ходить раз в неделю.