Аграрии КБР завершили посевную кампанию

3 июн. 19:09

Кабардино-балкарские хлеборобы засеяли яровыми 223 тыс га, что на 4% больше, чем годом ранее, - сообщает Минсельхоз КБР.

"Посевная в КБР прошла в штатном режиме из-за своевременно принятых мер по обеспечению земледельцев семенным материалом, минеральными удобрениями и средствами защиты растений", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ожидается, что в этом году аграрии республики получат высокие урожаи основных сельскохозяйственных культур, превышающие прошлогодние показатели, - добавили в Минсельхозе региона.