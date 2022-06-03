Гарибашвили рассказал, на что мотивирует Грузию получение статуса кандидата в члены ЕС

3 июн. 18:57

Предоставление Грузии статуса кандидата в члены Европейского Союза мотивирует Тбилиси продолжать интеграционные реформы, сообщил на форуме по безопасности Globsek в Братиславе премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Сегодня мы говорим о предоставлении статуса кандидата, который является символическим, но значимым шагом для нас. <...> Однако его присвоение нам будет поощрением и мотивацией для страны продолжать реформы", - цитирует его ТАСС.

Политик отметил, что рассчитывает на "мудрое решение" Евросоюза по этому вопросу, и подчеркнул, что Брюсселю стоит принять политическое, стратегическое и моральное решение.