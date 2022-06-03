Мэр Еревана сменил директора метрополитена

3 июн. 18:45

Мэр Еревана Грачья Саркисян назначил Саака Варданяна врио директора Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна, сообщает пресс-служба метрополитена.

До этого назначения с 2019 года должность и.о директора метрополитена занимал Геворг Аветисян, однако у него были явные разногласия с мэром Еревана, и они часто вступали в бурные дебаты во время рабочих совещаний, - передает Sputnik Армения.

Варданян родился в 1981 году в Ереване, он – экономист по образованию. Ранее был специалистом по рекламе, директором сети магазинов и даже функциональным директором в Армянской апостольской церкви, а также занимал пост директора Института ботаники НАН РА. До нового назначения он был заместителем коммерческого директора ООО "Барсис".