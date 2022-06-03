Россиян избавят от отелей Marriott

3 июн. 18:35

Американская сеть отелей Marriott приняла решение о приостановке деятельности на территории России, - говорится в заявлении, опубликованном на ее сайте.

"Мы пришли к выводу о том, что новые санкции в отношении РФ, о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российской рынке. В связи с этим мы приняли решение приостановить всю деятельности Marriott International в России", - отмечается в заявлении, передает ТАСС.