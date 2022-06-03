Демонстранты отправились к резиденции Пашиняна в Ереване

3 июн. 18:34

Участники оппозиционной акции протеста в Ереване решили разблокировать здание кабмина и отправиться к резиденции премьер-министра Никола Пашиняна. Такие планы озвучил координатор оппозиционного движения "Сопротивление", вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

По его словам, демонстранты побывали в Национальном собрании, но депутаты правящей фракции ушли оттуда, пришли к кабмину, но премьера там тоже не было.

"Теперь мы отправимся к правительственным дачам и посмотрим, найдет ли он в себе смелость ответить на вопросы граждан", - цитирует Сагателяна Sputnik Армения.