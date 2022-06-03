Мать, бросившая четырех детей на площадке в Сочи, может стать фигуранткой уголовного дела

3 июн. 18:15

Административный протокол составили на мать, оставившую маленьких детей на детской площадке в Сочи, такое сообщение распространила пресс-служба прокуратуры Кубани.

Ранее в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю информировали, что 24 мая четыре маленьких ребенка оказались без присмотра родителей на детской площадке в Адлерском районе города. Их мать нашли полицейские в Центральном районе, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура выяснила, что это 36-летняя местная жительница, семья на учете не состояла. Так как жизням детей ничто не угрожали, их отдали матери.

"В отношении женщины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Несоблюдение лицом своих родительских обязанностей), также следственным комитетом инициирована доследственная проверка по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности)", - цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, по итогам проверки семью поставили на профилактический учет в связи с тем, что она находится "в социально незащищенном положении".