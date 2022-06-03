Грузинский вуз заплатит штраф за покупку госпиталя

3 июн. 17:58

Европейский университет в Тбилиси оштрафован на 15 тыс лари за то, что не сообщил о слиянии с университетским госпиталем "Джо Эн". Об этом говорится в сообщении Национального агентства конкуренции Грузии.



После оплаты штрафа вуз должен будет отправить в агентство письменное уведомление о своем приобретении.



Ранее Европейский университет приобрел госпиталь, но не уведомил о слиянии.



Напомним, согласно действующему законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 млн лари, а оборот каждой компании – 5 млн лари.