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Грузинский вуз заплатит штраф за покупку госпиталя

Грузинский вуз заплатит штраф за покупку госпиталя

Европейский университет в Тбилиси оштрафован на 15 тыс лари за то, что не сообщил о слиянии с университетским госпиталем "Джо Эн". Об этом говорится в сообщении Национального агентства конкуренции Грузии.
 
После оплаты штрафа вуз должен будет отправить в агентство письменное уведомление о своем приобретении.
 
Ранее Европейский университет приобрел госпиталь, но не уведомил о слиянии.
 
Напомним, согласно действующему законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 млн лари, а оборот каждой компании – 5 млн лари.

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