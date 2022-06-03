В Азовском море рядом с пляжем Мариуполя прогремел взрыв

3 июн. 17:49

Сегодня вечером в Азовском море, в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа прогремел взрыв - вероятно, сдетонировала мина, пострадавших нет.

Столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м, но в это время в непосредственной близости людей не было, никто не пострадал, - рассказали очевидцы. Предположительно, в море могла сдетонировать мина от столкновения с крупной рыбой, - передает РИА Новости.

Напомним, украинские войска минировали акваторию Мариуполя – только с 28 апреля, когда специалисты начали разминирование, в порту Мариуполя удалось обезвредить около 12 тыс взрывоопасных предметов.