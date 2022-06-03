Глава МИД Ирана позвонил Сергею Лаврову

3 июн. 17:48

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияном. Такое сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

"Основное внимание было уделено ситуации вокруг переговоров о возобновлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе в контексте открывающейся 6 июня 2022 года сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии", - пояснили в МИД.

Кроме того, министры провели заинтересованный обмен мнениями по ключевым вопросам российско-иранских отношений и ряду актуальных региональных и международных проблем, в том числе ситуации на Украине.

Беседа состоялась по инициативе Тегерана.