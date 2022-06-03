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Спикер парламента Грузии рассказал, как нужно рассматривать дело Саакашвили

Спикер парламента Грузии рассказал, как нужно рассматривать дело Саакашвили

Дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо рассматривать с точки зрения его ответственности перед законом и заботы о его здоровье. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

"Есть два измерения, в которых надо рассматривать дело Саакашвили. Первое, и это важно для грузинского народа - преступник должен отбывать наказание, второе -обеспечение ему медицинского обслуживания", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Папуашвили подчеркнул, что в настоящее время экс-глава государства в полной мере пользуется медицинскими услугами. "Государство должно обеспечить его всеми необходимыми медицинскими сервисами... Его представители заявили, что были сервисы, от которых он отказывался и, таким образом, в определенной мере сам себе навредил. Сейчас, видимо, он согласен на все исследования и лечение", - сказал председатель парламента.

При этом он акцентировал внимание на том, что наказание за преступления, совершенные Саакашвили, остаются в силе. "Подтверждено, что Михаил Саакашвили совершил два преступления – по делу Сандро Гирглиани и Валерия Гелашвили. Ни у кого нет сомнений в этом вопросе... ", - уточнил Папуашвили.

Он отметил, что бывший президент Грузии должен отбыть наказание, как и любой другой человек.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В настоящее время он отбывает наказание в Грузии по двум уголовным делам. Состояние экс-главы государства, дважды объявлявшего голодовку в знак протеста, ухудшилось в начале мая.

 

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