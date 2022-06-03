Россия ответно внесла ряд граждан Канады в "стоп-лист"

3 июн. 17:31

В ответ на очередные персональные санкции против России, анонсированные Канадой 8 мая в отношении руководства министерства обороны, военачальников и представителей бизнес-кругов, Москва вносит в "стоп-лист" ряд граждан этой страны. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

"На постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых - руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники", - сказано в нем.

С полным перечнем внесенных в "черный" список лиц можно ознакомиться на сайте российского внешнеполитического ведомства.