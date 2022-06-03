Москва поможет Луганску восстановить инфраструктуру

3 июн. 17:30

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочей поездкой Луганск, где провёл встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым.

По итогам переговоров были подписаны соглашение между правительством Москвы и правительством ЛНР о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и совместная декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском, - передает РИА Новости.

Также администрации двух городов-побратимов выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей в таких областях, как наука и технологии, транспорт, инфраструктура, информационные технологии, социальная защита населения, здравоохранение, образование, спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.

"Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов - Луганска и Донецка… Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и при поддержке жителей", - заявил Собянин после того, как осмотрел ряд объектов городского хозяйства, в восстановлении которых уже участвуют московские специалисты.

"Наша задача помочь Луганску не только восстановить нормальную жизнь, но восстановить и социальную, инженерную инфраструктуру, так, чтобы город функционировал как положено", - сказал Собянин во время визита на один из объектов.

Напомним, в восстановлении города уже участвуют 1,5 тыс московских специалистов и 500 единиц техники.