"Транскам" открылся для всех

3 июн. 17:08

Транскавказская магистраль (Транскам) открылась для всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"После расчистки дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали... разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 16:30 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, дорогу сегодня перекрывали для всех видов транспорта для проведения работ по принудительному спуску каменных масс на территории Южной Осетии.