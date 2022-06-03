"Аэрофлоту" передадут 11,5 млрд рублей для возврата билетов

3 июн. 17:02

Росавиация определила 20 российских авиакомпаний, которые получат субсидии для возврата денег пассажирам за отмененные рейсы. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.

Субсидии предоставят следующим компаниям: "Аэрофлот", "Победа", S7, "ЮТэйр", "Азимут", Smartavia, "Алроса", "Якутия", Royal Flight, Azur air, "Ямал", "Икар", Nordwind, Red Wings, "ИрАэро", "Нордстар", "Уральские авиалинии", "ЮВТ аэро", "Северсталь", "Руслайн".

Больше всего средств получит "Аэрофлот" 11,5 млрд рублей. S7 передадут 2,9 млрд, "Победе" - 980 млн. Выплаты субсидии планируются в июне - начале июля 2022 года.

Напомним, в апреле правительство России приняло решение о выделении авиакомпаниям 19,5 млрд рублей в целях возврата денежных средств пассажирам за отмененные международные и внутренние рейсы. Ожидается, что данная мера позволит осуществить возврат порядка 1 млн билетов.